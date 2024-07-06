В ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей

Жахлива ДТП на Рівненщині. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Про це повідомили у ДСНС.

Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів / Фото ДСНС

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

ДТП сталася близько 15:45 поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів.