Економіка

В Дії з’явилася нова військова облігація – Нова Каховка

21 Червня 2023 13:51
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дія

Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим.

“Облігація Нова Каховка в Дії — це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток”, – запропонував віце-прем’єр Михайло Федоров.

Він також нагадав, що сьогодні надійде виплата за облігацію Маріуполь. “Не забудьте перевірити картку єПідтримка та реінвестуйте кошти в деокупацію Нової Каховки”, – написав Федоров у Telegram.


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