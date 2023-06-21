В Дії з’явилася нова військова облігація – Нова Каховка

Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим.

“Облігація Нова Каховка в Дії — це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток”, – запропонував віце-прем’єр Михайло Федоров.

Він також нагадав, що сьогодні надійде виплата за облігацію Маріуполь. “Не забудьте перевірити картку єПідтримка та реінвестуйте кошти в деокупацію Нової Каховки”, – написав Федоров у Telegram.