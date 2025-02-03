Техно

В Дії з’являться медичні сповіщення
3 Лютого 2025 18:36
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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Уряд України затвердив зміни до постанови, що дозволяють надсилати медичні сповіщення безпосередньо в додаток Дія. Відтепер електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення можна буде отримувати безпосередньо в мобільному додатку, що дозволить уникнути плутанини серед численних СМС.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, найближчим часом українці отримуватимуть сповіщення про номери рецептів та коди для їх погашення, направлення до лікарів, запити на доступ до медичних даних та інші важливі медичні документи.

Цей новий сервіс розроблено у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров’я України. Михайло Федоров також повідомив, що найближчим часом запустять медичні пуш-повідомлення, про що буде оголошено додатково.


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