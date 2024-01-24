В Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76

В Бєлгородській області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.
Попередньо, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.
“Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше”, – написав губернатор Гладков.
Тим часом у мережі з’явилось відео падіння літаки.
У Міноборони України повідомили Суспільному, що наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки “ще з’ясовують інформацію”.