Суспільство

В Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76

24 Січня 2024 11:05
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росія

В Бєлгородській області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Попередньо, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

“Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше”, – написав губернатор Гладков.

Тим часом у мережі з’явилось відео падіння літаки.

У Міноборони України повідомили Суспільному, що наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки “ще з’ясовують інформацію”.


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