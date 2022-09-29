Політика

В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з РФ

29 Вересня 2022 11:06
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війна, розвідка

В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані тут підрозділи ЗС Росії, повідомляє Міністерство оборони. У відомстві додали, що в результаті поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти 1 до 5.

“Для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС РБ та місцевим радам”, – йдеться у повідомленні.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

Також влада РБ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.


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