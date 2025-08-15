В “Азові” поділилися результатами стабілізаційних дій на Покровському напрямку

За останні три доби на Покровському напрямку підрозділи 1-го корпусу НГУ “Азов” спільно з суміжними та підпорядкованими силами зупинили просування російських військ.

Про це повідомляє пресслужба корпуса.

“В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь”, – йдеться у повідомленні.

За даними корпусу, противник зазнав значних втрат у живій силі: 271 — безповоротні, 101 — санітарні, ще 13 окупантів взято в полон.

Знищено та пошкоджено 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто- та мототехніки, а також 3 гармати.

“Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям”, – додали військові.