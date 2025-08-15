        Суспільство

        В “Азові” поділилися результатами стабілізаційних дій на Покровському напрямку

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 20:49
        Результати стабілізаційних дій підрозділів СОУ на мапі DeepState
        За останні три доби на Покровському напрямку підрозділи 1-го корпусу НГУ “Азов” спільно з суміжними та підпорядкованими силами зупинили просування російських військ.

        Про це повідомляє пресслужба корпуса.

        “В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь”, – йдеться у повідомленні.

        За даними корпусу, противник зазнав значних втрат у живій силі: 271 — безповоротні, 101 — санітарні, ще 13 окупантів взято в полон.

        Знищено та пошкоджено 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто- та мототехніки, а також 3 гармати.

        “Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям”, – додали військові.


