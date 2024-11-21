В Amnesty International обурились рішенням США передати Україні протипіхотні міни

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила різку критику щодо рішення адміністрації Джо Байдена відправити Україні протипіхотні міни.

У заяві організації цей крок названо “необачним” і таким, що суперечить попередній позиції Байдена, який визнавав небезпеку мін для цивільного населення.

“Це рішення — крок назад і глибоко розчаровує. Гнітюче й шокуюче, що президент Байден ухвалив таке значуще й небезпечне рішення в момент, коли його спадщина на державній службі вже закріплюється в історії”, — йдеться у заяві.

Amnesty International наголосила, що навіть в умовах російської агресії використання мін не може бути виправдане.