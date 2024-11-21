Суспільство

В Amnesty International обурились рішенням США передати Україні протипіхотні міни
21 Листопада 2024 16:29
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війна
Ілюстративне фото / УНІАН

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила різку критику щодо рішення адміністрації Джо Байдена відправити Україні протипіхотні міни.

У заяві організації цей крок названо “необачним” і таким, що суперечить попередній позиції Байдена, який визнавав небезпеку мін для цивільного населення.  

“Це рішення — крок назад і глибоко розчаровує. Гнітюче й шокуюче, що президент Байден ухвалив таке значуще й небезпечне рішення в момент, коли його спадщина на державній службі вже закріплюється в історії”, — йдеться у заяві.

Amnesty International наголосила, що навіть в умовах російської агресії використання мін не може бути виправдане.


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