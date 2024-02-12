В Америці зафіксували випадок бубонної чуми

Влада штату Орегон виявила перший випадок бубонної чуми у штаті США за майже 10 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

Вважається, що мешканець округу Дешут, розташованого на південний схід від міста Портленд, заразився через контакт зі своїм домашнім котом.

Ця хвороба найбільш відома двома епідеміями в Англії протягом останнього тисячоліття, одна з яких, відома як “Чорна смерть”, знищила від 40% до 60% населення країни наприкінці 1340-х років.

Вважається, що інший спалах цієї хвороби у 1660-х роках, названий “Великою чумою”, вбив близько п’ятої частини людей, які жили в Лондоні на той час.

Доктор Річард Фосетт, з округу Дешут, сказав: “Було встановлено зв’язок з усіма особами, які тісно контактували з хворим мешканцем та його домашнім улюбленцем, і їм було надано ліки для запобігання хвороби”.

Він також додав, що цей випадок було виявлено та надано лікування на ранніх стадіях захворювання.

“Жодних додаткових випадків чуми під час розслідування інфекційних захворювань не було виявлено”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку серпня в Улан-Баторі, Монголія, вперше було зафіксовано спалах бубонної чуми.

Бубонна чума – це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки. За даними ВООЗ, якщо не вжити відповідних заходів, то хвороба може призвести до загибелі дорослої людини менш як за 24 години.