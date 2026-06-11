Після скандалу з автобусами у Польщі закликали Вінницю перейменувати вулицю Бандери

Міська рада польського міста Кельце звернулася до влади Вінниці із закликом змінити назву вулиці Степана Бандери. У резолюції зазначається, що постать лідера ОУН викликає негативне ставлення в польському суспільстві та ускладнює партнерські відносини між містами.

Про це пише Telewizja Świętokrzyska.

Пропозицію перейменувати вулицю Степана Бандери у Вінниці підготували депутати міськради Кельце від партії “Право і справедливість” (PiS). Документ передали голові міської ради Мацею Якубчику. Автори ініціативи висловили сподівання, що під час найближчої сесії його підтримають усі депутати.

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У резолюції міська рада Кельце звертається до мера Вінниці та Вінницької міської ради з офіційним проханням змінити назву вулиці, яка з 2022 року має ім’я Степана Бандери.

Автори документа нагадали, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, заснована на культурній та економічній співпраці, а також дружніх відносинах між мешканцями обох міст.

У тексті також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії громада Кельце надавала гуманітарну, матеріальну та інституційну допомогу Вінниці та українським біженцям.

Водночас депутати PiS заявили, що постать Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі асоціюються з масовими злочинами проти цивільного населення.

“У свідомості польського суспільства Степан Бандера як лідер Організації українських націоналістів (ОУН) є постаттю, відповідальною за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині”, — йдеться в резолюції.

Автори звернення закликали владу Вінниці обрати для назви вулиці іншу історичну постать, яка, на їхню думку, могла б об’єднувати, а не розділяти українців і поляків. У документі зазначається, що такий крок став би проявом взаємної поваги та сприяв би подальшому розвитку партнерських відносин між містами.

Як повідомлялося раніше, на початку червня між Вінницею та польським містом-побратимом Кельце виникла суперечка через передачу 15 списаних автобусів для українського міста. Частина польських депутатів виступила проти допомоги, зокрема через те, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. Після цього мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив про відкликання запиту на передачу автобусів, заявивши, що гуманітарна допомога не повинна ставати предметом політичних дискусій.