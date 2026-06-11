Трамп відмовився від запланованих ударів по Ірану та анонсував можливе підписання угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір 11 червня удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, сторони наблизилися до укладення угоди, а місце та дату її підписання можуть оголосити найближчим часом.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
За словами американського президента, рішення про скасування ударів було ухвалене після того, як результати переговорів були доведені до вищого керівництва Ірану.
“З огляду на те, що обговорення з Іраном були доведені до найвищого рівня іранського керівництва, я скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари по Ірану”, — написав Трамп.
Раніше в четвер глава Білого дому заявляв, що США цієї ночі завдадуть потужних ударів по Ірану.
Також Трамп повідомив, що найближчим часом буде оголошено, де і коли відбудеться підписання угоди з Іраном.
За його словами, обговорення та фінальні положення майбутньої угоди вже узгоджені всіма сторонами. Серед учасників домовленостей він назвав США, Ізраїль, Пакистан, Туреччину та низку арабських держав. Іран у цьому переліку не згадувався.
Водночас офіційний Тегеран поки не коментував заяви Трампа щодо можливого швидкого підписання угоди.
Попри скасування ударів, президент США наголосив, що морська блокада Ірану залишається чинною.