Трамп відмовився від запланованих ударів по Ірану та анонсував можливе підписання угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір 11 червня удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, сторони наблизилися до укладення угоди, а місце та дату її підписання можуть оголосити найближчим часом.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, рішення про скасування ударів було ухвалене після того, як результати переговорів були доведені до вищого керівництва Ірану.

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“З огляду на те, що обговорення з Іраном були доведені до найвищого рівня іранського керівництва, я скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари по Ірану”, — написав Трамп.

Раніше в четвер глава Білого дому заявляв, що США цієї ночі завдадуть потужних ударів по Ірану.

Також Трамп повідомив, що найближчим часом буде оголошено, де і коли відбудеться підписання угоди з Іраном.

За його словами, обговорення та фінальні положення майбутньої угоди вже узгоджені всіма сторонами. Серед учасників домовленостей він назвав США, Ізраїль, Пакистан, Туреччину та низку арабських держав. Іран у цьому переліку не згадувався.

Водночас офіційний Тегеран поки не коментував заяви Трампа щодо можливого швидкого підписання угоди.

Попри скасування ударів, президент США наголосив, що морська блокада Ірану залишається чинною.