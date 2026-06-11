Афіпський НПЗ, склади БпЛА та командні пункти: Генштаб повідомив про серію ударів

Протягом 10 червня та в ніч на 11 червня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці об’єктів російських окупаційних військ на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Серед цілей — Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, об’єкти виробництва безпілотних систем та пункти управління російських військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Краснодарському краї РФ було уражено Афіпський нафтопереробний завод. За наявною інформацією, на території підприємства виникла пожежа. Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його річна потужність переробки становить 6,25 млн тонн нафти. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин, мазут та інші нафтопродукти.

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Також на тимчасово окупованій території Криму було уражено об’єкт у Севастополі, який використовувався для виробництва, спорядження та підготовки морських безекіпажних катерів.

Крім того, у районі села Григорівка в окупованому Криму було уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів.

Ударів також завдали по пунктах управління російських військ у районах Давидівського, Новознам’янки, Бахмута, Селидового та Покровська на території Донецької та Луганської областей.

Окремо повідомляється про ураження пункту управління безпілотниками противника поблизу Новоандріївки на Донеччині.

У районі Довжанська Луганської області було уражено район зосередження підрозділу БпЛА російських військ. Також поблизу Авдіївки на Донеччині уражено майстерню з виробництва та ремонту безпілотників.

Результати ураження об’єктів уточнюються.