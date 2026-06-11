Скандал із присвоєння військовому підрозділу імені “Героїв УПА” набирає обертів: Польща висунула ультиматум

У Польщі заявили, що рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла залежатиме від подальших дій української сторони. У Варшаві пов’язують ситуацію з рішенням про присвоєння одному з військових підрозділів назви, пов’язаної з УПА.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача.

За його словами, Капітула Ордена Білого Орла вже розглянула питання нагороди, врученої президенту України Володимиру Зеленському, та представила свою позицію президенту Польщі Каролю Навроцькому.

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Речник польського президента Рафал Леськевич повідомив, що остаточне рішення буде ухвалене пізніше.

Коментуючи ситуацію, Пшидач заявив, що наразі “м’яч на боці України”.

“Слід ще раз підкреслити, що рішення української сторони назвати військові підрозділи “Героями УПА”, а фактично бандитами під знаком УПА, є неприйнятним у Польщі. Це викликало загальне обурення. Саме тому було оголошено про конкретні кроки президента”, — сказав він.

Пшидач також заявив, що багато поляків відчувають “обґрунтований гнів і розчарування” через це рішення. За словами посадовця, українська сторона ще має можливість змінити свою позицію.

“Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити”, — заявив він.

Пшидач додав, що якщо польська сторона не побачить “реальних дій і жестів” з боку України, президент Польщі ухвалить рішення щодо подальших кроків.

“Ми вважаємо, що це чесна постановка питання: ми прямо висловили неприйняття героїзації бандитів з УПА, але в дусі певного сигналу та готовності до діалогу залишається часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад”, — йдеться в заяві.

Остаточне рішення президента Кароля Навроцького у цій справі може бути ухвалене найближчим часом.