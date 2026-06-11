        Суспільство

        Град, шквали та зливи: у яких областях у п’ятницю вируватиме негода

        Галина Шподарева
        11 Червня 2026 22:23
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        Дощ у Львові / Фото: Суспільне Львів
        Дощ у Львові / Фото: Суспільне Львів

        Погода 12 червня принесе Україні різкі контрасти. Поки одні регіони відчуватимуть літню спеку, інші опиняться під впливом дощового атмосферного фронту з грозами та поривчастим вітром.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У п’ятницю в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

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        У західних областях вночі прогнозують значні дощі, вдень — помірні опади, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, вдень — +15…+20 °C.

        На решті території країни вночі істотних опадів не очікується. Вдень пройдуть помірні дощі, а в Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях — значні опади з грозами.

        В окремих районах можливі град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

        Температура повітря вночі на більшості території становитиме +13…+18 °C. Вдень повітря прогріється до +24…+29 °C, однак у Житомирській та Вінницькій областях буде прохолодніше — +17…+22 °C.

        Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. У західних областях він змінить напрямок на північно-західний.

        Погодна мапа України на 12 червня / Фото: Укргідрометцентр

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