В аеропорту Торонто вкрали контейнер із золотом

Поліція Канади розслідує зникнення великого вантажу золота в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон, який часто використовується як перевалочний пункт для золота, здобутого в Онтаріо, передає CTVNews.

За даними влади, 17 квітня з вантажного депо аеропорту зник авіаційний контейнер із золотом та іншими цінностями на суму 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США), який прибув туди напередодні ввечері.

Якщо факт викрадення підтвердиться, то це буде один із найбільших нальотів в історії Канади, поряд із Великим канадським викраденням кленового сиропу, коли зі сховища у Квебеку було викрадено 3 тис. тонн цього солодкого продукту майже на таку саму суму.

За словами Стівена Дуйвестіна, інспектора регіональної поліції Піла, у віданні якої знаходиться аеропорт Торонто, крадіжка цінностей з аеропорту – випадок рідкісний і явно відокремлений, але його команда розслідує всі можливі варіанти.

На прес-конференції, влаштованій прямо в аеропорту, Дуйвестин повідомив, що в авіаційному контейнері, що зник, крім золота знаходилися й інші цінності.

Влада не стала називати авіакомпанію, яка перевозила цей контейнер, звідки прибув вантаж і куди він мав потрапити.

“Наша мета – розкрити це викрадення, але в деталі я вдаватися не можу”, – заявив журналістам Дуйвестін, наголосивши, що викрадення вантажу зовсім не означає, що пасажирам аеропорту щось могло загрожувати.

Раніше газета Toronto Sun повідомила, що, на думку поліції, за викраденням стоїть організоване злочинне угруповання або навіть декілька угруповань, проте Дуйвестін зауважив, що робити такі висновки ще зарано.

“Пройшло всього три дні, тому наші слідчі вивчають усі можливості”, – сказав він.

Керівництво аеропорту поспішило відзначити, що викрадачі, якщо такі були, не проникли в сам аеропорт, але могли отримати доступ до депо, яке здано в оренду третій стороні, доступне для публіки і не є частиною периметра безпеки аеропорту.