В Абу-Дабі відбувся прямий діалог між українськими і російськими представниками — Axios

Тристоронні переговори між США, Україною та Росією в Абу-Дабі були «позитивними» і «конструктивними». Про це українські посадовці повідомили Axios, зазначивши, що зустрічі стали новим етапом американського посередництва у спробах завершити війну.

За словами українських посадовців, переговори розпочалися в п’ятницю і тривали в суботу. Формат передбачав як спільні зустрічі за участі американських посередників, так і прямі контакти між українською та російською делегаціями без присутності США.

Американську делегацію представляли радники Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Грюнбаум, міністр армії США Ден Дрісколл, а також командувач Європейського командування Збройних сил США Алексус Гринкевич. До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, радник з національної безпеки Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов, а також радники президента Сергій Кислиця і Давид Арахамія. Російську сторону очолював керівник воєнної розвідки РФ адмірал Ігор Костюков.

Також відбулася зустріч переговорних груп із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммедом бін Заїдом, який приймав переговори. Влада ОАЕ раніше виступала посередником між Україною та Росією, зокрема у питаннях обміну військовополоненими.

Речник уряду ОАЕ повідомив, що обговорення проходили в конструктивній атмосфері та включали прямий діалог між українськими і російськими представниками щодо ключових положень мирної рамки, запропонованої США, а також заходів зі зміцнення довіри.

Коментуючи підсумки зустрічей, Зеленський заявив, що переговори були конструктивними, а головною темою стали можливі параметри завершення війни. Він також відзначив готовність США здійснювати моніторинг і контроль за процесом припинення війни та забезпеченням реальної безпеки.

За словами українських посадовців, наступний раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі вже наступного тижня. Зеленський зазначив, що військові представники визначили перелік питань для потенційної наступної зустрічі і що Україна готова рухатися далі, якщо буде відповідна готовність інших сторін.