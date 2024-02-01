Суспільство

В 11 аеропортах Німеччини відбуваються страйки

1 Лютого 2024 12:19
читать на русском →
німеччина, страйк
Аеропорт Франкфурту / Вікіпедія

У четвер, 1 лютого, співробітники служби авіаційної безпеки у 11 найбільших аеропортах Німеччини розпочали одноденний страйк, внаслідок чого скасовані або затримані близько 1,1 тисячі рейсів

Про це пише Еспресо з посиланням на DPA. 

Йдеться про аеропорти Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Бремена, Берліна, Лейпцига, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Ганновера, Дрездена та Ерфурта. Страйки співробітників у них триватимуть до вечора 1 лютого. 

Причиною страйку стала вимога профспілки про підвищення зарплати та інших пільг для приблизно 25 тисяч співробітників служби безпеки аеропортів.

За інформацією пресслужби аеропорту у Кельні рівень участі у страйку склав 100%. Станом на ранок там було скасовано близько 80% від запланованих рейсів. 

В аеропортах Берліна, Гамбурга і Штутгарта були скасовані всі зльоти. У Дюссельдорфі – лише третина. 

За оцінками асоціації аеропортів ADV, буде скасовано або затримано близько 1100 рейсів, що зачепить близько 200 тисяч пасажирів.

Вказано, що авіакомпанія Lufthansa запропонувала пасажирам безкоштовно перебронювати квитки до 8 лютого, крім того, компанія зазначила, що всі, хто забронював квитки на внутрішні рейси Німеччини на 1 лютого, можуть безоплатно обміняти їх на залізничні квитки.  


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2024 12:51

Всі 27 країн ЄС підтримали виділення 50 млрд для України
1 Лютого 2024 15:07

У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон
1 Лютого 2024 14:46

Бійці ГУР потопили російський ракетний катер “Івановець” (відео)
1 Лютого 2024 12:42

Начальника Департаменту захисту нацдержавності звільнено
1 Лютого 2024 11:25

Окупанти визнали влучання 5 ракет в аеродром у Бельбеку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки