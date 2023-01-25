УЄФА переніс місце проведення матчу за Суперкубок із Казані до Афін

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2023 з Казані. Організація альтернативним місцем проведення зустрічі за трофей обрала Афіни. Про це повідомляє прес-служба Союзу.

Нагадаємо, Казань отримала право на проведення матчу за Суперкубок УЄФА – 2023 два роки тому. Це міг бути перший розіграш європейського Суперкубку, проведений у Росії.

З Росії вже перенесли фінал Ліги чемпіонів та домашні матчі європейських футбольних турнірів, матчі баскетбольної Євроліги, Російський етап Формули-1 та інші турніри.