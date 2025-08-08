УЄФА виплатила російським клубам понад 10 мільйонів євро з початку повномасштабного вторгнення

УЄФА виплатила російським футбольним клубам понад 10 мільйонів євро у вигляді “солідарних” коштів після того, як їм заборонили брати участь у європейських турнірах.

Водночас п’ять українських клубів не отримали аналогічних виплат нібито через їхнє розташування в “зоні бойових дій”, повідомляє Guardian.

Реклама

“Солідарні” кошти зазвичай виплачують клубам, які не потрапили до єврокубків, для підтримки конкурентного балансу. Російські клуби та збірна країни з початку війни позбавлені участі у міжнародних змаганнях, проте отримали фінансування за сезони 2022-2023, 2023-2024 і 2024-2025 років. Загальна сума перевищує 10 мільйонів євро.

П’ять українських команд — “Чорноморець”, “Реал Фарма” (Одеса), “Металург” (Запоріжжя), “Фенікс-Маріуполь” і “Металіст 1925” (Харків) — досі не отримали “солідарних” коштів через нібито “вимоги банку у Швейцарії”, пов’язані з їхнім розташуванням у “зоні бойових дій”.

УЄФА не надала офіційних коментарів щодо ситуації.