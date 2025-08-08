        Спорт

        УЄФА виплатила російським клубам понад 10 мільйонів євро з початку повномасштабного вторгнення

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 10:41
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Російський футбольний союз
        Ілюстративне фото / Російський футбольний союз

        УЄФА виплатила російським футбольним клубам понад 10 мільйонів євро у вигляді “солідарних” коштів після того, як їм заборонили брати участь у європейських турнірах. 

        Водночас п’ять українських клубів не отримали аналогічних виплат нібито через їхнє розташування в “зоні бойових дій”, повідомляє Guardian.

        Реклама

        “Солідарні” кошти зазвичай виплачують клубам, які не потрапили до єврокубків, для підтримки конкурентного балансу. Російські клуби та збірна країни з початку війни позбавлені участі у міжнародних змаганнях, проте отримали фінансування за сезони 2022-2023, 2023-2024 і 2024-2025 років. Загальна сума перевищує 10 мільйонів євро.

        П’ять українських команд — “Чорноморець”, “Реал Фарма” (Одеса), “Металург” (Запоріжжя), “Фенікс-Маріуполь” і “Металіст 1925” (Харків) — досі не отримали “солідарних” коштів через нібито “вимоги банку у Швейцарії”, пов’язані з їхнім розташуванням у “зоні бойових дій”.

        УЄФА не надала офіційних коментарів щодо ситуації.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини