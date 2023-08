Усик захистив свої титули чемпіона світу

У польському Вроцлаві учора відбувся великий вечір боксу за участю українських боксерів.

У головному бою на рингу зустрілися 36-річний український боксер Олександр Усик (20–0, 13 КО) та 25-річний британський боксер Даніель Дюбуа (19–1, 18 KO), чемпіон світу WBA World.

Усик успішно захистив титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

У перших раундах Усик провів розвідку боєм, виконав багато роботи джебом. Британець спробував викидати свої удари, але це не дуже виходило.

Коли Дюбуа пробував працювати першим номером, Усик завдяки чудовій роботі ніг зводив усі спроби суперника нанівець. Далі Усик діяв активніше, а Дюбуа намагавься стримати українця.

Ключовий епізод стався у 5-му раунді. Дюбуа відверто пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями.

Такої поведінки Олександр супернику не пробачив. Пішла заруба, й розпочалися емоції. Усик відповідав ударом на удар.

У 7-му раунді Усик провів серйозні атаки та не відпускав суперника від канатів. Публіка раділа та підтримувала Олександра. Українець чудово провів цей відрізок. Дюбуа важко дихав та віддав весь простір супернику.

Перший нокдаун стався у 8-му раунді, коли Дюбуа став на коліно, а рефері відрахував. А у 9-му раунді бій було завершено на користь Усика!

"I dedicate this fight to my Ukraine and the Armed Forces of Ukraine!"



Usyk! Our Champion!



The match ended in the 9th round with Dubois’ knockout🥊



Congratulations to Oleksandr and to all Ukrainians!



Video: Sahaidak Bohdan pic.twitter.com/Kz4aGFVvYU