Услід за Японією та США: Велика Британія оголосила нові санкції проти нафтових гігантів РФ

10 січня Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських нафтових гігантів. Британський уряд назвав це новим ударом по спроможності Путіна фінансувати війну в Україні. Санкції запроваджено проти двох великих російських нафтових компаній.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Як зазначено в пресрелізі, Велика Британія та США вперше запроваджують прямі санкції проти “Газпром нафти” та ПАТ “Сургутнафтогаз” – двох російських нафтових гігантів.

“Ці енергетичні компанії разом видобувають понад 1 мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік, що більше, ніж ВВП Ямайки. Прибутки цих двох компаній наповнюють військову скарбничку Путіна і сприяють війні”, – йдеться в повідомленні.

Як йдеться в документі, кожен удар по нафтових доходах Росії є ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні, а також кроком до безпеки та процвітання у Великій Британії та за її межами.

Очікується, що запровадження санкцій проти цих компаній суттєво обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

“Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності військової економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців – так само як і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці”, – зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

Минулого місяця прем’єр-міністр оголосив про санкції проти ще 20 суден, відповідальних за транспортування понад 4 мільйонів барелів російської нафти у 2024 році, в результаті чого загальна кількість суден тіньового флоту, проти яких Велика Британія запровадила санкції, зросла до 93.

Нагадаємо, 10 січня Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії, зокрема заморожування активів 33 юридичних та 12 фізичних осіб, заборону експорту для 53 юридичних осіб та обмеження на 335 видів товарів.

Також сьогодні Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, який стосується ключових представників енергетичного сектору Росії. Йдеться про санкції проти глави “Газпром нафти”, сина співвласника “Лукойла” Юсуфа Алекперова, а також компаній “Газпром нафта”, “Сургутнафтогаз”, страхових компаній “Інгосстрах” і “Альфастрахування”. Загалом у списку понад 30 компаній.