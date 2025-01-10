Економіка

Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії
10 Січня 2025 17:48
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Міністерство фінансів США / Фото: AP
Міністерство фінансів США / Фото: AP

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, який стосується ключових представників енергетичного сектору Росії. Запроваджено обмеження проти понад 30 компаній.  

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів США.

Зокрема, обмеження запроваджені проти глави “Газпром нафти”, сина співвласника “Лукойла” Юсуфа Алекперова, а також компаній “Газпром нафта”, “Сургутнафтогаз”, страхових компаній “Інгосстрах” і “Альфастрахування”.

У перелік підсанкційних компаній потрапили понад 30 російських нафтосервісних підприємств і сербське дочірнє підприємство “Газпрому”. Ці санкції є частиною ширших заходів, спрямованих на енергетичний сектор Росії.


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