Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, який стосується ключових представників енергетичного сектору Росії. Запроваджено обмеження проти понад 30 компаній.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів США.

Зокрема, обмеження запроваджені проти глави “Газпром нафти”, сина співвласника “Лукойла” Юсуфа Алекперова, а також компаній “Газпром нафта”, “Сургутнафтогаз”, страхових компаній “Інгосстрах” і “Альфастрахування”.

У перелік підсанкційних компаній потрапили понад 30 російських нафтосервісних підприємств і сербське дочірнє підприємство “Газпрому”. Ці санкції є частиною ширших заходів, спрямованих на енергетичний сектор Росії.