Суспільство

Усі звільнені в суботу з полону – в лікарні, вони в незадовільному стані, – ГУР

5 Лютого 2023 12:47
20
гур, обмін, полонені

Звільнені у суботу з російського полону українські бійці перебувають у незадовільному стані, всі вони в лікарні.

Про це розповів заступник начальника ГУР Дмитро Усов під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє сайт президента.

Усов зауважив, що стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.

У свою чергу, Єрмак наголосив, що звільнені з полону мають отримати першу медичну допомогу, пройти всі необхідні обстеження, за потреби – мають бути поставлені діагнози.

“Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу. Безумовно, треба забезпечити зустріч воїнів із рідними. І потім, у разі необхідності, вирішувати питання виїзду на лікування за кордон”, – сказав він.

Єрмак зазначив, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Над ним працювала велика команда, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, представники всіх відомств, а також Офісу президента під безпосереднім контролем Володимира Зеленського.  

Разом з тим, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2023 08:45
346

Центр Харкова зазнав ракетного удару
5 Лютого 2023 11:52
109

П’ятеро поранених, зруйнований ВНЗ: все, що відомо про ранковий удар по Харкову
5 Лютого 2023 10:05
59

Україна не буде атакувати Росію зброєю Заходу, – Шольц
5 Лютого 2023 09:33
126

У Харкові внаслідок обстрілу вже четверо поранених (оновлено)
4 Лютого 2023 21:00
467

На Харківщині 16-річні підлітки вбили двох жінок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
усі думки