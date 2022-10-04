Усі гаджети в ЄС матимуть єдиний стандарт зарядних пристроїв

Згідно з прийнятим в ЄС законом, починаючи з 2024 року, мобільні телефони й інші гаджети повинні будуть мати стандартизоване зарядне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського союзу.

“До осені 2024 року USB Type-C стане спільним зарядним портом для всіх мобільних телефонів, планшетів та камер у ЄС, погодилися сьогодні представники парламенту та Ради”, – пише пресслужба ЄС.

Крок було прийнято для того, щоб зменшити кількість електронних відходів і полегшити життя споживачів.

Починаючи з 2024 року, споживачам не буде потрібно купувати окремий зарядний пристрій для нових гаджетів. Вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для усіх малих і середніх портативних електронних пристроїв. Йдеться про: мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники-вкладиші, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові приставки, портативні колонки та інше.

Ноутбуки також повинні будуть адаптуватися вимог протягом 40 місяців після набуття чинності закону.