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Набрав чинності закон ЄС про обов’язкове використання універсальних зарядних пристроїв
28 Грудня 2024 18:13
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електроніка
Порт USB Type-C на iPhone Apple, виставленому в магазині в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 22 вересня 2023 року / Фото AFP

Відсьогодні виробники електроніки повинні оснащувати всі пристрої, що продаються в ЄС, зарядними портами USB Type-C. Це робиться для того, щоб зменшити кількість відходів і скоротити витрати споживачів, яким більше не доведеться купувати окремі зарядні пристрої для кожного свого пристрою, передає France24.

«Починаючи відсьогодні всі нові мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники, колонки, клавіатури та багато інших електронних пристроїв, які продають у ЄС, мають бути оснащені портом USB Type-C для зарядки», – ідеться в повідомленні парламенту ЄС у соціальній мережі X.

У ЄС заявили, що правило єдиного зарядного пристрою спростить життя європейців і скоротить витрати споживачів.

За словами представників блоку, завдяки тому, що споживачі зможуть купувати нові пристрої без нового зарядного пристрою, це також зменшить кількість застарілих зарядних пристроїв.

Закон було вперше схвалено 2022 року після суперечки з американським технологічним гігантом Apple. На адаптацію компаніям дали час до 28 грудня цього року.

Виробники ноутбуків отримають додатковий час, починаючи з початку 2026 року, щоб також наслідувати цей приклад.

Більшість пристроїв уже використовують такі кабелі, але Apple не хотіла цього робити.

У 2021 році компанія заявила, що таке регулювання «пригнічує інновації», але до вересня минулого року вона почала поставляти телефони з новим портом.

Виробники електронних споживчих товарів у Європі домовилися про єдину норму зарядки з десятків, представлених на ринку, десять років тому в рамках добровільної угоди з Європейською комісією.

Але Apple, найбільший у світі продавець смартфонів, відмовився слідувати цій нормі і продовжував використовувати у своїх пристроях порт Lightning.

Інші виробники продовжували випускати свої альтернативні кабелі, внаслідок чого на ринку з’явилося близько півдюжини їхніх різновидів, що створило для споживачів плутанину.

Порти USB Type-C дають змогу заряджати пристрої з потужністю до 100 Вт, передавати дані зі швидкістю до 40 гігабітів на секунду і можуть слугувати для підключення зовнішніх дисплеїв.

На момент затвердження закону комісія заявила, що він дасть змогу заощадити щонайменше 200 мільйонів євро на рік і скоротити більше ніж тисячу тонн електронних відходів у ЄС щорічно.

«Прийшов час для СВОГО зарядного пристрою», – написала в суботу Європейська комісія на платформі X.

«Це означає поліпшення технології зарядки, зменшення кількості електронних відходів і менше клопоту з пошуком необхідних зарядних пристроїв».


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Набрав чинності закон ЄС про обов’язкове використання універсальних зарядних пристроїв
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