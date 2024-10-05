FT: Ураган Хелен зупинив видобуток надчистого кварцу, необхідного для виробництва напівпровідників

Ураган Хелен оголив маловідому вразливість у ланцюжку поставок напівпровідників: повінь на шахтах у Північній Кароліні зупинила виробництво надчистого кварцу, який життєво необхідний для виробництва мікросхем, пише Financial Times.

Ураган, що став найсмертоноснішим для материкової частини США з часів урагану Катріна 2005 року, минулими вихідними затопив гірське містечко Спрус Пайн, де, на думку експертів, виробляється до 90 відсотків усього світового обсягу надчистого кварцу. Цей дефіцитний мінерал використовується для виготовлення тиглів, у яких виробляють високоякісний кремній, що використовується в напівпровідниках.

Будь-яка довгострокова перерва у виробництві може вплинути на подальше виробництво найважливіших компонентів широкого спектра електроніки – від смартфонів і комп’ютерів до сонячних батарей. Такий удар припаде на час, коли зростаючий попит на сервери для обробки даних штучного інтелекту вже перевищує пропозицію найсучасніших чипів.

«У світі є й інші джерела кварцу високої чистоти, але поки що ніхто не знайшов ніде такого самого чистого кварцу, такої самої кількості і такої самої легкості доступу», – каже Вінс Бейзер, який відвідав Спрус Пайн під час написання своєї книжки 2018 року про роль піску в глобальній економіці “Світ у зерні”.

Незважаючи на існування кількох невеликих альтернативних виробників у Росії, Бразилії, Індії та Китаї, концентрація ланцюжка постачань цього найважливішого матеріалу в невеликому гірському містечку з населенням близько 2 000 осіб «абсолютно божевільна», – каже Бейзер. «Йому немає реальної заміни».

Компанія Sibelco, гірничодобувний конгломерат зі штаб-квартирою в Бельгії, який управляє найбільшим підприємством з виробництва кварцу в Спрус Пайн, заявила, що цей район «постраждав особливо сильно».

«Ураган спричинив широкомасштабні повені, перебої в подачі електроенергії, порушення зв’язку і пошкодження найважливіших об’єктів інфраструктури в цьому районі», – заявила компанія Sibelco на початку цього тижня після зупинки робіт 26 вересня у зв’язку з наближенням урагану.

У п’ятницю компанія заявила, що її зусилля з відновлення досягли «значного прогресу», додавши: «Початкова оцінка показує, що наші виробничі об’єкти в районі Спрус Пайн зазнали лише незначної шкоди. Детальна оцінка триває».

Кварцова корпорація, ще один гірничодобувач у Спрус Пайн, заявила раніше цього тижня, що поки що «надто рано оцінювати», скільки часу знадобиться для відновлення виробництва. «Однак ми, як і раніше, впевнені у своїй здатності уникнути будь-яких перебоїв з поставками для наших клієнтів кварцу високої чистоти», – заявила компанія в середу.

Компанія, розташована в Осло, назвала Spruce Pine «єдиною шахтою на землі з кварцом достатньої чистоти для виробництва тиглів, необхідних для виготовлення напівпровідникових злитків».

Кремнієві злитки, отримані в кварцових тиглях, нарізають на тонкі пластини, на яких друкують транзистори і мікросхеми для створення чіпів, що робить їх фундаментальним елементом напівпровідникової промисловості вартістю 600 мільярдів доларів.

Кварц, який використовується в цих тиглях, має бути чистим щонайменше на 99,999 відсотка, щоб уникнути його реакції під час сильного нагрівання з ще чистішим «полікремнієм», з якого виготовляють комп’ютерні чипи.

Я вважаю, що [руйнування, спричинені ураганом Хелен], безсумнівно, призведуть до короткострокової кризи, яка призведе до зростання цін», – каже Бейзер. Крім затоплених шахт, від урагану серйозно постраждала транспортна інфраструктура в регіоні.

За оцінками SemiAnalysis, консалтингової компанії, що займається розробкою мікросхем, виробники кремнієвих пластин, такі як GlobalWafers, Siltronic і Sumco, мають у своєму розпорядженні запаси від 3 до 8 місяців для таких чіпмейкерів, як Intel, Samsung і TSMC. За словами аналітиків компанії, «наявні запаси є буфером» на випадок будь-яких збоїв, і видобуток може «імовірно» відновитися до того, як запаси будуть вичерпані.

Однак Ед Конвей, автор книги «Світ матеріалів», у якій розглядаються шість найважливіших речовин у сучасній промисловості, включно з піском, вважає, що може знадобитися ще багато місяців, щоб підприємства вийшли на колишню потужність.

«Важко уявити, що це не матиме хоча б якогось впливу», – написав він в інформаційному бюлетені цього тижня. «Цей епізод також підкреслює … крихкість економічних основ нашого життя. Мало хто замислюється про таке місце, як Спрус Пайн, поки не станеться щось подібне, і тоді все раптом стає важливим».