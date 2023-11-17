Процедуру завезення до України енергетичного обладнання спростили

Кабінет Міністрів спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Урядовий портал.

«Уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як зазначається, за його словами, уряд фактично призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажі енергетичного обладнання.

«Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності», – наголосив Прем’єр-міністр.

Також він відзначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Шмигаль підкреслив, що ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає, а опалювальний сезон стартував в усіх регіонах.

«Україна зараз повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах — 1,1 млн тонн», — повідомив Прем’єр-міністр.

Шмигаль відзначив, що продовжуються ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми. Зокрема, за його словами, вже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей.

Зазначається, що до кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Також в уряді інформують про проведення величезної роботи щодо відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання.

«Готуємо також інші системи. На сьогодні відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ. Робота з партнерами в питаннях енергетики активно продовжується. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб’єктів», — підкреслив очільник уряду.

Також Прем’єр-міністр повідомив, що Сполучені Штати передали українським громадам 22 мобільні котельні та готують нові поставки. Данія внесе у Фонд підтримки енергетики України 7 млн євро. Загальний обсяг підтримки через Фонд уже перевищив 320 млн євро.

Крім того, розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС. Зараз Україна може імпортувати до 1,2 ГВт потужності, тоді як рік тому — 500 МВт.