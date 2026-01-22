Уряд звільнив п’ятьох заступників міністра оборони

Кабмін ухвалив рішення про звільнення п’ятьох заступників міністра оборони України. Рішення ухвалене в межах перебудови системи менеджменту Міністерства оборони для досягнення цілей війни.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Рішенням уряду було звільнено заступників міністра оборони Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколу Шевцова, Володимира Заверуху та Ганну Гвоздяр.

Міністр подякував кожному з них за внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання. Частина звільнених посадовців продовжить роботу в команді Міністерства оборони в інших напрямах — як радники або керівники проєктних офісів.

За словами Федорова, найближчими тижнями до команди Міністерства оборони приєднаються нові фахівці, які відповідатимуть за ключові напрями діяльності.

“Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці”, — зазначив Федоров.

У Міністерстві оборони заявили про відкритість до нових людей з досвідом реалізації успішних проєктів і баченням розвитку сучасних технологічних рішень.