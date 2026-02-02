Уряд запускає “білий список” для Starlink в Україні

В Україні запроваджують верифікацію терміналів супутникового зв’язку Starlink. Уряд ухвалив постанову про впровадження так званого «білого списку», за яким у країні працюватимуть лише перевірені та зареєстровані термінали.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, рішення стало реакцією на використання Starlink російською стороною. Російські дрони, оснащені такими терміналами, складно збивати через політ на низькій висоті, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та керування в режимі реального часу на великих відстанях. Єдиним технічним рішенням для протидії визначили запровадження «білого списку» та авторизацію всіх терміналів у взаємодії зі SpaceX.

Процес реєстрації для громадян буде максимально простим і безоплатним — достатньо одного візиту до найближчого центру надання адміністративних послуг. Для бізнесу передбачили онлайн-верифікацію терміналів через портал Дія. Військовим звертатися до ЦНАПів не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через систему DELTA, без необхідності передавати дані облікових записів чи ставити термінали на баланс військових частин.

У міністерстві наголосили, що запровадження «білого списку» дозволить зберегти стабільний зв’язок для українців, посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів обіцяють оприлюднити найближчим часом.