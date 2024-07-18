Економіка

Уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах
18 Липня 2024 15:23
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електроенергія, кабмін
Виїзне засідання Уряду в Запорізькій області / Фото: Кабмін

У 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть застосовувати поблизу лінії фронту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з РФ, Білоруссю та в 20-ти кілометрах прифронтової зони”, – повідомив Шмигаль.

Також прем’єр обіцяє покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.


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