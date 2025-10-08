Уряд визначив критерії для країн, з якими Україна запровадить множинне громадянство

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює критерії вибору держав для спрощеного набуття українського громадянства. Ініціатива спрямована передусім на етнічних українців за кордоном, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Нова постанова передбачає спрощену процедуру набуття громадянства України для етнічних українців, які вже мають паспорт іншої держави. Це дозволить сотням тисяч людей у світі відновити правовий зв’язок із Батьківщиною.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити зв'язок зі своєю країною", — зазначив заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Згідно з постановою, пріоритет надаватиметься державам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України.

Серед основних критеріїв:

членство у Групі семи та Європейському Союзі;

підтримка України в міжнародних організаціях;

санкції проти РФ за агресію;

наявність стратегічного партнерства;

фінансова допомога Україні;

загальний рівень розвитку двосторонніх відносин.

Конкретний перелік держав буде сформовано окремо й затверджено Кабінетом Міністрів України.

Міністр закордонних справ підкреслив, що ухвалене рішення — це державницький підхід, який поєднує підтримку світового українства зі збереженням стратегічних інтересів національної безпеки.

Нагадаємо, закон, який відкрив можливість для множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний президентом Володимиром Зеленським у липні. Він набуде чинності 16 січня 2026 року.