Зеленський позбавив українського громадянства Труханова, Царьова та Полуніна, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова, зрадника Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Як йдеться у петиції, відкриті джерела неодноразово повідомляли про наявність у Труханова російського паспорта.

Своєю чергою мер Одеси заявив, що не має російського громадянства і назвав поширення таких тверджень провокацією.

Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких регіонах щодо “принципових питань” й натякнув, що підписав укази про позбавлення українського громадянства низки осіб.

“Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав”, — зазначив Зеленський.

За даними ЗМІ, йдеться саме про Труханова, Царьова та Полуніна.

Як повідомляє Суспільне Одеса, Геннадій Труханов заявив, що готуватиме позов до суду. За його словами, указу він ще не бачив, але з джерел дізнався, що це відбулося.

“Я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини”, — сказав Труханов.