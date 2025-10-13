Позбавлення українського громадянства мера Одеси Труханова: у міськраді прокоментували інформацію ЗМІ

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства і назвав поширення таких тверджень провокацією. За його словами, 13 жовтня комісія при президентові України може розглянути питання про позбавлення його українського громадянства.

Відповідну заяву Геннадій Труханов опублікував у своєму Telegram-каналі 12 жовтня

Сьогодні одеське видання Думська з посиланням на власні джерела повідомило, що комісія при президентові України вирішила позбавити Геннадія Труханова українського громадянства й тепер Володимир Зеленський має підписати відповідний указ.

Згідно зі статтею 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження мера припиняються після прийняття міською радою рішення, яким факт позбавлення громадянства береться до відома – йдеться в публікації.

За даними ЗМІ, виконуючим обов’язки мера стане секретар міськради «слуга» Ігор Коваль.

“Зараз дуже багато чуток, не підтверджених офіційно, тому коментувати їх я не буду. Давайте дотримуватися букви закону. Сьогодні я виконую функціонал секретаря міської ради, а що буде далі, життя покаже”, – заявив він.

Водночас джерело видання “Дзеркало тижня”, наближене до комісії, повідомило, що на цей час нею не розглядалося і не приймалося рішення щодо Труханова.

“Не виключено, що ввечері щось зміниться, але зараз нічого немає”, – заявив співрозмовник.

Як пише Суспільне Одеса, секретар Одеської міської ради Ігор Коваль розповів, що мер Геннадій Труханов перебуває в місті й продовжує виконувати свої обов’язки. Офіційних документів про можливе позбавлення його громадянства у мерії не отримували.

“Геннадій Труханов в Одесі, наскільки я знаю. Проводив сьогодні нараду зранку з заступниками і директорами департаментів. Поки не буде офіційних документів, пояснень, то все залишається поки на місці”, – зазначив Коваль.

За його словами, жодних офіційних рішень чи повідомлень Одеська міська рада наразі не отримувала.

“Я так вважаю, що це має бути указ президента, тоді вже буде все остаточно ясно. Ніяких офіційних документів, офіційних рішень ми досі в Одеській міській раді не маємо”, – додав секретар.