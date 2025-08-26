Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство

Першими країнами, з якими Україна запровадить множинне громадянство стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

“Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі”, – зазначив президент.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.