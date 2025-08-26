        Суспільство

        Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 21:44
        Закордонний український паспорт / Фото: УНІАН
        Першими країнами, з якими Україна запровадить множинне громадянство стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

        Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

        “Спілкувалися й про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі”, – зазначив президент.

        15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.


