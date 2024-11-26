Економіка

Уряд виділив понад 258 мільйонів на будівництво оборонних споруд у Запорізькій області
26 Листопада 2024 16:25
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запоріжжя
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів перерозподілив 258,23 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво оборонних споруд у Запорізькій області. 

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, 203,35 млн грн будуть направлені Запорізькій обласній військовій адміністрації для зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, облаштування системи невибухових загороджень та зміцнення оборонних рубежів.

Кошти були перерозподілені завдяки економії залишків з бюджетів десяти областей, зокрема, Дніпропетровської (72,97 млн грн), Житомирської (44,05 млн грн), Волинської (33,65 млн грн), Тернопільської (37,1 млн грн), Вінницької (30 млн грн), Львівської (14,02 млн грн) та інших.

Залишок вивільнених коштів у сумі 54,88 млн грн повернуто назад до резервного фонду.


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