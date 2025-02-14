Суспільство

Уряд врегулював видачу паспортів чоловікам за кордоном
14 Лютого 2025 16:13
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Закордонний паспорт / Фото: УНІАН
Закордонний паспорт / Фото: УНІАН

Кабмін упорядкував процес видачі паспортів українським чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Починаючи з наступного тижня, громадяни, що подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть отримати свої паспорти.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, запрошення з датою, часом і місцем прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів.

“Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти”, — написав Клименко.

Глава МВС пояснив, що потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.

Клименко також нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів чоловіками-громадянами України віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.


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