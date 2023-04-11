Уряд вніс зміни до порядку вручення повісток

Кабмін дозволив військкоматам вручати повістки чоловікам незалежно від місця проживання. Про це йдеться у Постанові Уряду №318 від 7 квітня.
Так, ТЦК отримали право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов’язаних на військовому обліку.
Як йдеться у постанові, ТЦК можуть сповіщати військовозобов’язаних громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).
Крім того, ТЦК звільнено від завдання займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.
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