Суспільство

Уряд вніс зміни до порядку вручення повісток

11 Квітня 2023 12:14
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мобілізація

Кабмін дозволив військкоматам вручати повістки чоловікам незалежно від місця проживання. Про це йдеться у Постанові Уряду №318 від 7 квітня.

Так, ТЦК отримали право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов’язаних на військовому обліку.

Як йдеться у постанові, ТЦК можуть сповіщати військовозобов’язаних громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Крім того, ТЦК звільнено від завдання займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.


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