Уряд відклав зміни у виплатах переселенцям, які мали вступити у дію з  серпня

Уряд вирішив відкласти нове правило щодо виплат внутрішньо переміщеним особам. Йдеться про нововведення, які мали б набути чинності з 1 серпня та стосувалися переселенців, які вперше звертаються за допомогою.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що у середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатися одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Зазначається, що нові правила мали б запрацювати з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу. Однак уряд відтермінував запровадження цієї новації до 1 листопада 2023 року.