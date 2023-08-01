Суспільство

Уряд відклав зміни у виплатах переселенцям, які мали вступити у дію з  серпня

1 Серпня 2023 11:20
читать на русском →
переселенці

Уряд вирішив відкласти нове правило щодо виплат внутрішньо переміщеним особам. Йдеться про нововведення, які мали б набути чинності з 1 серпня та стосувалися переселенців, які вперше звертаються за допомогою.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що у середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатися одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Зазначається, що нові правила мали б запрацювати з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу. Однак уряд відтермінував запровадження цієї новації до 1 листопада 2023 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Серпня 2023 12:15

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

1 Серпня 2023 12:04

Депутат від партії “Слуга народу” здавав офіс росіянам, які збирали інформацію про ППО
1 Серпня 2023 10:42

Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби
1 Серпня 2023 09:22

“Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, США розцінить це як удар по НАТО” – сенатор США
1 Серпня 2023 07:51

Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу перевищила вісімдесят

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки