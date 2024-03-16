Політика

Уряд Уельсу вперше очолить темношкірий міністр

16 Березня 2024 16:47
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британія
Вон Гетінг / Фото Sky News

Вон Гетінг (Vaughan Gething) був обраний лідером лейбористської партії Уельсу і має намір стати наступним першим міністром Уельсу і першим чорношкірим лідером у Європі.

Про це повідомляє Sky News.

Наразі він обіймає посаду міністра економіки. Повідомляється, що 50-річний Гетінг займається політикою з підліткового віку.

Він народився в Замбії, де його батько, валлійський ветеринар, зустрів його матір, замбійську фермерку, яка вирощувала курей.

У минулому він розповідав про те, як зіткнувся із забобонами і як вони вплинули на нього і його сім’ю.

У 1970-х роках, коли йому було два роки, його сім’я переїхала до Абергейвені в Монмутширі, де його батько мав почати нову роботу, але після того, як він приїхав із чорношкірими дружиною і сином, пропозицію було відхилено.

Зрештою сім’я переїхала в Дорсет, де він і виріс.

Ставши першим чорношкірим першим міністром країни, Гетінг сказав: “Сьогодні ми перегорнули сторінку в книзі історії нашої країни”.

Гетінг вивчав право в Університеті Аберіствіті, потім здобув кваліфікацію адвоката в Університеті Кардіффа, а також обіймав посаду президента Національної спілки студентів Уельсу.

Його захоплення політикою почалося в юному віці: у 17 років він вступив до Лейбористської партії, щоб брати участь у виборчій кампанії на виборах 1992 року.

До обрання в Сенедд (парламент Уельсу) він працював науковим співробітником у колишніх членів Асамблеї Вел Фелд і Лоррейн Барретт з 1999 по 2001 рік.

У 2008 році містер Гетінг став наймолодшим президентом Уельського профспілкового конгресу.


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