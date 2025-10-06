Уряд спрямував додатково 324,7 млрд грн на оборону — Свириденко

Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими до кінця року на потреби оборони буде спрямовано додаткові 324,7 млрд грн. З цієї суми понад 310 млрд грн надійдуть до загального фонду, і понад 301 млрд грн — безпосередньо Міністерству оборони.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ключові статті розподілу додаткового фінансування такі:

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА всіх типів (зокрема FPV на оптоволокні, дрони-перехоплювачі, дипстрайк-дрони);

8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

Основним джерелом фінансування збільшених видатків прем’єрка назвала 6 млрд євро (приблизно 294,3 млрд грн) від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Додатково в бюджеті враховано майже 30 млрд грн доходів, економії на боргових виплатах та скорочення непріоритетних видатків.

Реклама

Реклама

Свириденко пояснила рішення «динамікою фронту» та необхідністю швидко адаптувати витрати до змінних умов бойових дій, зокрема через посилення атак на енергетичну інфраструктуру. Вона також наголосила, що закупівлю дронів профінансують частково за рахунок заморожених російських активів, за що Україна вдячна партнерам із ЄС та країн G7.

Наступний крок — розгляд і ухвалення змін до бюджету Верховною Радою; уряд закликає депутатів оперативно схвалити правки, аби своєчасно забезпечити Сили оборони необхідними ресурсами.