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Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон

7 Листопада 2023 18:43
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діти, дія

У вівторок, 7 листопада, Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Швидко та зручно. Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн”, – пояснив Федоров.

Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон в Дії – повністю безоплатне. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.  

“Продовжуємо будувати країну з найзручнішими держсервісами”, – наголосив міністр.


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