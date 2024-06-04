Уряд продовжив роботу закордонних підрозділів ДП “Документ”

Роботу ДП “Документ” за кордоном продовжили ще на 6 місяців. Про це повідомляє Міністерства з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій з посиланням на рішення уряду.

“З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП “Документ” продовжено ще на 6 місяців”, — йдеться у повідомленні.

Продовження роботи ДП “Документ” за кордоном ініціювали Мінреінтеграції та МВС України.

У відомстві також нагадали, що робота паспортних сервісів за кордоном впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня цього року.