Суспільство

Уряд Нідерландів заборонив всиновлення дітей з-за кордону

23 Травня 2024 08:49
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діти, Нідерланди
Ілюстративне фото / Getty Images

Уряд Нідерландів призупинив процедуру всиновлення дітей з-за кордону.

Про це повідомляється на його сайті.

Зазначається, що міністр із питань правового захисту Франк Вервінд поінформував парламент про ухвалення цього рішення. Минулого місяця головний законодавчий орган Нідерландів схвалив пропозицію про поступову відмову від міжнародного усиновлення.

За словами міністра, вже розпочаті процедури всиновлення з-за кордону буде завершено, проте прийом нових заявок припиниться.

“Інтереси дітей, які вже беруть участь у процедурі усиновлення, мають першорядне значення”, – підкреслив він.

Усиновлення з-за кордону вже давно було під питанням у Нідерландах. У 2021 році воно було призупинене після повідомлень про зловживання, проте потім усиновлення знову стало можливим із Болгарії, Угорщини, Португалії, Таїланду, Тайваню, Філіппін та ПАР.


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