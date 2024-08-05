Уряд Малі розірвав дипвідносини з Україною

Республіка Малі заявила про розірвання дипломатичних відносин з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК “Вагнера”.

Про це повідомляється у комюніке перехідного уряду Малі, Суспільне.

Влада Малі вказує на те, що високопоставлений український чиновник визнав “причетність” Києва до знищення наприкінці липня повстанцями-туарегами представників малійської армії та загону російської ПВК “Вагнер”.

Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис на Facebook-сторінці посольства, у якому український дипломат нібито виказав підтримку повстанцям-туарегам у Малі.

У заяві наголошують, що малійський уряд з “глибоким подивом взяв до відома підривні висловлювання”, якими представник ГУР Андрій Юсов “визнав причетність України” до нападу “озброєних терористичних груп”, що призвело до загибелі представників армії Малі.

Зазначається також, що посол України у Сенегалі Юрій Пивоваров “відкрито і без найменших сумнівів продемонстрував підтримку своєю країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі”.

У комюніке уряд Малі звинувачує Україну у підтримці “тероризму в Африці, зокрема, в Малі”, порушенні суверенітету країни, в “агресії щодо Малі”, “порушенні міжнародного права, включаючи Статут ООН” і оголошує про ухвалення низки рішень щодо: