Політика

Уряд Казахстану пішов у відставку

5 Лютого 2024 13:36
читать на русском →
казахстан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв / Фото: сайт президента Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сьогодні, 5 лютого, ухвалив відставку уряду. Тимчасово виконувати обов’язки прем’єра країни буде виконувати Роман Скляр.

Про це йдеться в указі, який опубліковано на сайті президента Республіки Казахстан.

“Відповідно до статті 70 Конституції постановлю: прийняти відставку уряду РК; тимчасово покласти виконання обов’язків прем’єр-міністра на Скляра Романа; членам уряду продовжувати виконання своїх обов’язків до затвердження нового складу”, – йдеться в указі.

Указ набуває чинності з дня підписання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 17:28

У системі Prozorro оголосили перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
5 Лютого 2024 16:19

Ірина Фаріон обізвала переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
5 Лютого 2024 15:48

Члени угорської партії не прийшли на голосування за вступ Швеції до НАТО
5 Лютого 2024 14:54

Бундесвер позитивно оцінює перспективи ЗСУ на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки