Уряд Казахстану пішов у відставку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сьогодні, 5 лютого, ухвалив відставку уряду. Тимчасово виконувати обов’язки прем’єра країни буде виконувати Роман Скляр.

Про це йдеться в указі, який опубліковано на сайті президента Республіки Казахстан.

“Відповідно до статті 70 Конституції постановлю: прийняти відставку уряду РК; тимчасово покласти виконання обов’язків прем’єр-міністра на Скляра Романа; членам уряду продовжувати виконання своїх обов’язків до затвердження нового складу”, – йдеться в указі.

Указ набуває чинності з дня підписання.