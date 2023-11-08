Уряд готує українцям грошову допомогу для вивчення англійської мови

Уряд готує для всіх українців грошову допомогу у форматі «єПідтримки» для вивчення англійської мови.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров у тексті для Forbes.

У межах роботи щодо впровадження англійської мови уряд вже запустив національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської.

«Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо у форматі “єПідтримки” грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з “ковідними” сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», — розповів міністр.

Окрім того, для вчителів готують безоплатні програми навчання, щоб допомогти педагогам отримати доступ до якісної освіти та підвищення кваліфікації.

«Зокрема, ставимо амбітну ціль, щоб у кожній школі був native speaker, який навчатиме онлайн або офлайн», — зазначив Федоров.

Наразі за програмою Future Perfect вже доступні два інструменти:

онлайн-платформа Empower Кембриджського університету, яка доступна для всіх українських університетів;

платформа для вивчення мов із персоналізованим підходом Promova, розроблена однією з найбільших українських продуктових компаній Genesis.

Федоров зазначив, що Promova доступна для кожного. Платформа надає українцям безоплатний Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки.