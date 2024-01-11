Політика

Уряд Фінляндії планує залишити кордон із Росією закритим

11 Січня 2024 07:28
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фінляндія

Міністр сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая в середу, 10 січня підтвердила, що її країна планує залишити закритим кордон із Росією.

Про це повідомляє Yle.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що кордон із Росією залишиться закритим, Ессая сказала: «Можу підтвердити інформацію, яка була опублікована».

Раніше ЗМІ писали, що Фінляндія ухвалила рішення залишити закритими пункти пропуску на кордоні з РФ, попри те, що таке обмеження мало діяти до 15 січня.

Причиною такого рішення стало збільшення випадків, коли на кордон Фінляндії за сприяння російських прикордонників прибували громадяни третіх країн без документів, які вимагали притулку.

За даними фінської прикордонної служби, за кілька тижнів через РФ до Фінляндії в’їхали понад 800 мігрантів із таких країн, як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен. До цього потік мігрантів там був менше одного на день у середньому.


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