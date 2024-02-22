Політика

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні

22 Лютого 2024 14:24
читать на русском →
данія, зброя
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / Фото: Getty Images

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила, що Данія – одна з тих країн, які найбільше підтримують Україну.

За її словами, Копенгаген витратив 33 мільярди данських крон на підтримку

“Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України. Данія посилає дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка України непохитна”, – заявила вона.

Фредеріксен підкреслила, що новий пакет допомоги Україні коштуватиме дорого.

“Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну”, – заявила прем’єр.

Своєю чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Він зазначив, що ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією. Міністр також додав, що попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

Крім цього Поульсен заявив, що перша датська партія винищувачів F-16 надійде в Україну цього літа. Однак, міністр заявив, що не може точно сказати, коли це станеться.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2024 17:03

На третій день після мобілізації на Рівненщині раптово помер 29-річний чоловік  
22 Лютого 2024 16:34

Україна отримає від Великої Британії ще 200 ракет Brimstone
22 Лютого 2024 15:22

Затверджено календарний план національного мультипредметного тесту у 2024 році – Міносвіти
22 Лютого 2024 14:10

СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини і вилучила у нього майже мільйон доларів
22 Лютого 2024 13:51

Зеленський провів засідання Ставки: говорили про фронт, боєприпаси та F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки