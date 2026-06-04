СБУ атакували російський корабель, локомотиви й цистерни з пальним — Мадяр

У ніч на 4 червня підрозділи Сил безпілотних систем уразили низку військових і логістичних цілей у тимчасово окупованому Криму та ТОТ. Серед них — сторожовий корабель, зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, локомотиви та цистерни з паливом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Підрозділи СБС уразили прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410 у районі населеного пункту Юркіне в окупованому Криму.

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Також заявлено про ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1” у Стрілковому Херсонської області та радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-4Н у Саках в окупованому Криму.

Крім того, підрозділ “Рейд” 413-го окремого полку СБС уразив локомотиви в районах Владиславівки та Роздольного в Криму.

Підрозділ “К-2” 20-ї окремої бригади СБС завдав ударів по трансформаторах у населених пунктах Булавинське та Вуглегірськ Донецької області.

Також повідомляється про ураження цистерн із паливно-мастильними матеріалами в Макіївці Донецької області.