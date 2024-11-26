Політика

Уперше президента Грузії обере не населення, а парламент
26 Листопада 2024 11:13
читать на русском →
грузія
Протестувальники біля будівлі парламенту Грузії / Фото: Эхо Кавказа

Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня в будівлі парламенту, а інавгурація – 29 грудня поточного року. Президента вперше оберуть не всенародним голосуванням, а в парламенті, пише “Эхо Кавказа”.

Таке рішення 80 голосами “за” затвердили на засіданні парламенту члени правлячої “Грузинської мрії”. Другий тур виборів (у разі необхідності) відбудеться також 14 грудня.

Раніше опозиційний канал “Мтаварі” повідомив, що на посаду президента Грузії розглядають кандидатури голови “Грузинської мрії” Іраклія Гарібашвілі та Костянтина Гамсахурдія – сина першого президента Звіада Гамсахурдія.

Сьогодні ж стало відомо, що оновлений склад уряду буде затверджено на засіданні парламенту в четвер, 28 листопада. Нагадаємо, що легітимність парламенту не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Листопада 2024 09:20

Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів
26 Листопада 2024 11:13

Уперше президента Грузії обере не населення, а парламент
26 Листопада 2024 10:17

У Києві чоловік намагався підірвати наряд поліції (відео)
26 Листопада 2024 08:56

У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки
26 Листопада 2024 07:42

Велика Британія передала Україні десятки ракет Storm Shadow, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки