Уперше президента Грузії обере не населення, а парламент

Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня в будівлі парламенту, а інавгурація – 29 грудня поточного року. Президента вперше оберуть не всенародним голосуванням, а в парламенті, пише “Эхо Кавказа”.

Таке рішення 80 голосами “за” затвердили на засіданні парламенту члени правлячої “Грузинської мрії”. Другий тур виборів (у разі необхідності) відбудеться також 14 грудня.

Раніше опозиційний канал “Мтаварі” повідомив, що на посаду президента Грузії розглядають кандидатури голови “Грузинської мрії” Іраклія Гарібашвілі та Костянтина Гамсахурдія – сина першого президента Звіада Гамсахурдія.

Сьогодні ж стало відомо, що оновлений склад уряду буде затверджено на засіданні парламенту в четвер, 28 листопада. Нагадаємо, що легітимність парламенту не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.