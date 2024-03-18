Суспільство

Уночі ворог атакував Україну 22 “шахедами”

18 Березня 2024 07:23
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ппо, війна
Знешкоджений російський ударний БПЛА / Фото: Нацполіція

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних БпЛА було знищено.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безрезультатних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.


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