Суспільство

Уночі ворог атакував Україну 22 “шахедами” Знешкоджений російський ударний БПЛА / Фото: Нацполіція Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних БпЛА було знищено. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ. На фронті протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безрезультатних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ворог здійснив 2 безрезультатних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

наші захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку , наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

, наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ. Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.



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